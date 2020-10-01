Платежный баланс в августе сведен с профицитом в $353 миллиона, – НБУ

По данным Нацбанка Украины, сводный платежный баланс Украины в августе 2020 года сведен с профицитом $353 млн, что в 5,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года ($69 млн).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Профицит текущего счета платежного баланса в агусте-2020 составил $370 млн, тогда как в августе-2019 был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $881 млн.

Объем экспорта товаров в августе 2020 года сократился на 2% (в июле-2020 - на 15,4%) - до $3,9 млрд, говорится в отчете.

Как поясняет НБУ, динамика показателя была обусловлена уменьшением экспорта минеральных продукции на 20,3% (в июле – рост на 21,4%), черных и цветных металлов - на 7% (рост на 23,3%), а также ростом экспорта продовольственных товаров на 3,1% (снижение на 16,1%), в том числе зерновых - на 13,4% (снижение на 30,3%), продукции машиностроения - на 15,2% (снижение на 10,5%), древесины и изделий из нее - на 3,6% (рост на 2,2%).

Отмечается, что в августе 2020 года претерпел незначительных изменений экспорт продукции химической промышленности (снижение на 1,2%, тогда как в июле-2020 рост на 25,7%) и экспорт промышленных изделий (рост на 0,9%, в июле - на 7,4%).

Согласно данным НБУ, по итогам восьми месяцев 2020 года в номинальном измерении увеличился экспорт в страны Азии (на 1,6 млрд, или на 16,6%), тогда как экспорт в страны ЕС, Африки и в РФ снизился соответственно на $2,2 млрд (18,8%), $460 млн (14,1%) и $320 млн (18,2%). Таким образом, доля экспорта в страны Азии возросла до 40% (с 32% за аналогичный период 2019 года) в общем экспорте, а в страны ЕС, Африки и в РФ - снизилась соответственно до 33% (с 38%), 9,9% (с 10,7%) и до 5,1% (с 5,8%).

Импорт товаров в августе-2020 продолжил сокращаться существеннее экспорта - на 17,8% (в июле-2020 - на 21,2%) и достиг $4,3 млрд. В том числе энергетический импорт сократился в 1,8 раза, как и в июле, а неэнергетический - на 10,8% (в июле - на 15,1%), указал Нацбанк.

Уточняется, что за последний месяц лета упал импорт продукции машиностроения на 12,7% (в июле-2020 - на 16,8%), черных и цветных металлов - на 11,7% (на 20,5%), промышленных изделий - на 10,7% (на 16,4%), продукции химической промышленности - на 2,3% (на 6%). Одновременно возрос импорт продтоваров на 21,2% (в июле - на 15,1%), а также древесины и изделий из нее - на 3,1% после сокращения в июле на 5,3%.

По итогам января-августа 2020 года больше всего в номинальном значении сократился импорт из РФ (на $2 млрд, или в 1,7 раза) и из стран ЕС (на $1,6 млрд, или на 10,5%). При этом доля России в общем импорте уменьшилась до 8,8% (с 12,4% по итогам соответствующего периода 2019 года), тогда как доля ЕС возросла до 41,1% (с 38,1%).

Импорт из стран Азии за этот период также сократился на $501 млн (или 5,4%), однако их доля в общем импорте возросла до 23,8% (с 27,2% за 8 мес. 2019 года), свидетельствуют данные центробанка.

Согласно отчету, профицит торговли услугами в августе-2020 увеличился в четыре раза – до $385 млн к августу-2019 (г/г) вследствие значительного преобладания темпов сокращения импорта услуг (в 1,7 раза) над темпами снижения экспорта (на 19,3%).

Поясняется, что снижение импорта услуг произошло на фоне сокращения расходов лиц, путешествующих за границу и краткосрочных мигрантов в 2,5 раза, а также в связи с уменьшением транспортных (в 1,4 раза) и других деловых услуг (в 1,6 раза).

Сокращению экспорта услуг способствовало снижение расходов лиц, путешествующих по Украине (в 29 раз) и транспортных услуг (в 1,5 раза), при этом продолжил рост экспорт компьютерных услуг (на 19,2%) и экспорт услуг по переработке материальных ресурсов (в 1,4 раза), отмечает Нацбанк.

Согласно его данным, профицит баланса первичных доходов в августе-2020 увеличился в 2,4 раза г/г – до $178 млн за счет преобладания темпов снижения выплат по доходам от инвестиций (в 1,5 раза) над темпами сокращения поступлений по статье "оплата труда" (на 24,8%).

Кроме того, как сообщает центробанк, чистое заимствование от внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в августе-2020 сократилось в 2,4 раза г/г – до $372 млн, а в целом за восемь месяцев этот показатель увеличился на 13,5% г/г – до $4,2 млрд.

В отчете указывается, что отток капитала по финансовому счету в августе-2020 (чистые заимствования) был минимальным и составил $19 млн, тогда как за аналогичный период прошлого года Нацбанк зафиксировал приток капитала в размере $947 млн. Указывается, что отток по операциям государственного сектора ($272 млн) компенсировался притоком по операциям частного сектора ($253 млн).

Центробанк уточняет: соответствующий отток по операциям госсектора обуславливался чистыми выплатами нерезидентам по облигациям внутреннего госзайма (ОВГЗ, $193 млн) и погашением долга перед международными партнерами ($81 млн).

По его данным, чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в августе-2020 снизился до $104 млн (по сравнению с $695 млн за август-2019), в том числе реинвестирование доходов - до $123 млн (с $494 млн). При этом отток акционерного капитала составил $83 млн, а чистые привлечения по кредитам снизились в три раза г/г - до $62 млн, отметил Нацбанк.

Согласно отчету, чистое увеличение внешней позиции банковской системы (без учета ПИИ) в августе составило $201 млн. Динамика этого показателя обусловлена ростом внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $90 млн и сокращением внешней задолженности по кредитам и займам на $109 млн.

Чистое уменьшение внешней позиции реального сектора (без учета ПИИ) по итогам августа составило $23 млн и обуславливалось ростом внешней задолженности по торговым кредитам (на $135 млн), по кредитам и займам (на $102 млн), а также увеличением объемов наличной валюты вне банков (на $227 млн), свидетельствуют данные НБУ.

Согласно им, по состоянию на 1 сентября 2020 года объем международных резервов Украины составлял $29 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 4,8 месяцев.