Нацбанк планирует обновить правила расчета кредита небанковскими учреждениями

Национальный банк Украины предлагает к обсуждению обновленные правила расчета небанковскими учреждениями общей стоимости и реальной годовой процентной ставки потребительского кредита.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"В стоимость кредита и реальной годовой процентной ставки нужно включать все без исключения затраты потребителя. А именно: платежи за обслуживание и возврат кредита, включая проценты, комиссии, платежи за дополнительные и сопутствующие услуги финучреждения, при наличии комиссии кредитного посредника, а также платежи за услуги третьих лиц (например, страховые, налоговые платежи, платежи за услуги государственных регистраторов, нотариусов и т.д.)", - сообщает НБУ.

По данным НБУ, такие правила расчета общей стоимости кредита и реальной годовой процентной ставки уже работают для банков. Национальный банк предлагает установить единые правила как для банков, так и для небанковских финансовых учреждений.

"Таким образом, потребитель еще на этапе выбора кредита сможет получить полную, точную и понятную информацию о реальной годовой процентной ставке и общей стоимости кредита", - сообщает НБУ.

Новые правила расчета позволят избежать ситуаций, когда реальная стоимость кредита отличается от суммы, на которую рассчитывал потребитель. Также это облегчит выбор, ведь потребитель сможет сравнить ключевые показатели стоимости потребительского кредита в разных финансовых учреждениях (банках и небанковских учреждениях) и выбрать самое выгодное для себя предложение.