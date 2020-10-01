Суд отстранил главу Судебной администрации по делу пленок судьи Вовка

Высший антикоррупционный суд отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка на два месяца.

Об этом пресс-служба ВАКС сообщила в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Украины на два месяца", - говорится в сообщении.

Глава ГСА Украины подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 УК Украины, ч.1 ст.369-2 УК Украины, ст.351-2 УК Украины.

Подозрение главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку было вручено сотрудниками НАБУ 17 июля.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему подачи искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в своей же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

ВАКС продлил срок предварительного расследования по делу о так называемых "пленках Окружного административного суда Киева" до 17 января 2021 года.