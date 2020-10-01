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Суд отстранил главу Судебной администрации по делу пленок судьи Вовка

Суд отстранил главу Судебной администрации по делу пленок судьи Вовка

Высший антикоррупционный суд отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка на два месяца.

Об этом пресс-служба ВАКС сообщила в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Украины на два месяца", - говорится в сообщении.

Глава ГСА Украины подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 УК Украины, ч.1 ст.369-2 УК Украины, ст.351-2 УК Украины.

Подозрение главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку было вручено сотрудниками НАБУ 17 июля.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему подачи искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в своей же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

ВАКС продлил срок предварительного расследования по делу о так называемых "пленках Окружного административного суда Киева" до 17 января 2021 года.

НАБУ (1540) суддя (92) Антикорупційний суд ВАКС (749)


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