Госпогранслужба закрыла пункт пропуска в Станице Луганской из-за пожара. ВИДЕО

Государственная пограничная служба приостановила работу пункта въезда-выезда в Станице Луганской.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вблизи пункта пропуска возник пожар, сопровождающийся звуками, характерными при детонации боеприпасов, передает БизнесЦензор.

"Согласно решению командующего операции Объединенных сил КПВВ временно закрыт. Сейчас пропуск граждан к временно оккупированной территории не производится. Все граждане, которые находились в КПВВ и рядом с территорией контрольного пункта отведены на безопасное расстояние", – сказано в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что все пограничные наряды также отведены с территории КПВВ, кроме наряда прикрытия.

Позднее в Госпогранслужбе сообщили, что огонь распространился непосредственно на территорию КПВВ "Станица Луганская".

"Сейчас в контрольно-пропускном пункте уже частично повреждены элементы инфраструктуры. На место прибыли пожарные команды ГСЧС, с которыми пограничники предпринимают все меры для локализации возгорания. Ситуацию осложняют сильные порывы ветра", – отмечается в сообщении.

По данным Госслужбы чрезвычайных ситуаций, в течение суток 30 сентября на территории Луганской области было зафиксировано 146 пожаров, ликвидировано 82 пожара, продолжается тушение 64.

Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения от Станицы-Луганской до ​​Северодонецка, где лесные пожары приобрели угрожающий характер для 22 населенных пунктов. эвакуированы 120 человек.

В результате пожаров погибло 8 человек и госпитализированы 10 человек.

По оперативным данным огнем повреждено ориентировочно 250 зданий, на окраине Северодонецка продолжается тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий, уже потушены пожары на заводе антисептиков и на хлораторной насосной станции.

По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем составляет около 9,3 тыс. гктаров.

Всего к тушению привлечены 1 247 человек и 209 ед. техники.