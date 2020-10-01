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Таможенная служба отчиталась о перевыполнении плана в сентябре на 3% (обновлено)

Таможенная служба отчиталась о перевыполнении плана в сентябре на 3% (обновлено)

В сентябре Государственная таможенная служба выполнила план поступлений в бюджет Украины на 103% и перечислила 33,15 млрд грн.

"Это почти на 1 млрд грн больше, чем было запланировано", - цитирует сообщение Таможенной службы БизнесЦензор.

При этом в сентябре текущего года, по сравнению с сентябрем 2019 года, объемы налогооблагаемого импорта "по весу" уменьшились на 23,6%, а платежи выросли на 7%.Таможенная служба отчиталась о перевыполнении плана в сентябре на 3% 01
Таможенная служба отчиталась о перевыполнении плана в сентябре на 3% 02
Таможенная служба отчиталась о перевыполнении плана в сентябре на 3% 03

Как писал БизнесЦензор, за август Гостаможслужба перечислила в госбюджет 32,8 млрд грн. План на месяц был перевыполнен на 1,2 млрд грн.

бюджет (1825) податки (2464) податкова (347) Державна податкова служба (381)


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