Таможенная служба отчиталась о перевыполнении плана в сентябре на 3% (обновлено)
В сентябре Государственная таможенная служба выполнила план поступлений в бюджет Украины на 103% и перечислила 33,15 млрд грн.
"Это почти на 1 млрд грн больше, чем было запланировано", - цитирует сообщение Таможенной службы БизнесЦензор.
При этом в сентябре текущего года, по сравнению с сентябрем 2019 года, объемы налогооблагаемого импорта "по весу" уменьшились на 23,6%, а платежи выросли на 7%.
Как писал БизнесЦензор, за август Гостаможслужба перечислила в госбюджет 32,8 млрд грн. План на месяц был перевыполнен на 1,2 млрд грн.
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