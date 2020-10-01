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Венедиктова признала переезд на государственную дачу вслед за Зеленским

Венедиктова признала переезд на государственную дачу вслед за Зеленским

Генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила свой переезд в резиденцию, которая находится на балансе Государственного управления делами (ГУД).

Как передает БизнесЦензор, об этом Венедиктова написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Переезд в этот дом – временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так было необходимо сделать в тот конкретный момент времени и связан этот момент был исключительно с соображениями безопасности", – заверила генпрокурор.

В то же время она не уточнила, какая конкретно опасность ей угрожала.

"Многое произошло за последнее время, о чем я рассказать не могу: от брошенных дроном политых кровью мертвых птиц на балкон моего дома до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств, суть которых я сейчас раскрывать не намерена", – написала Венедиктова.

Генпрокур также отрицает, что Кабмин принял специальное постановление ради того, чтобы обеспечить возможность предоставить ей государственную резиденцию, предназначенную только для проживания первых лиц государства.

"Ни в какой, конечно же, сговор с сотрудниками ГУД или, чего еще, Кабмина,я не вступала. Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение, просто с ним согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше", – добавила Венедиктова.

Генпрокурор также уверена, что никаких законов "не нарушала", переехав в резиденцию ГУД.
Венедиктова отметила, что попросила предоставить методологию расчета арендной платы за использование самого дома, а также платы за использование общих территорий.

Венедиктова признала переезд на государственную дачу вслед за Зеленским 01

Как сообщалось, на прошлой неделе народный депутат Гео Лерос сообщил, что генпрокурор Венедиктова живет в президентской резиденции в Пуще-Водице, за которую платит лишь треть арендной стоимости. Остальные расходы на содержание поместья покрываются из государственного бюджета.

В подтверждение этого он опубликовал фрагмент договора об аренде шестикомнатного дома общей площадью 675,1 кв. м.

При этом постановление Кабмина от 1994 года предусматривает, что на государственных дачах могут проживать только президент, спикер Верховной Рады или глава правительства. Однако 19 июня 2020 года правительство внесло изменения в документ, добавив фразу: "Эти дома могут использоваться в порядке, определенном субъектом управления, в период, когда они свободны от проведения соответствующих мероприятий и пребывания или отдыха таких лиц".

Напомним, в июле в Офисе президента признали, что Владимир Зеленский вместе с семьей переехал в государственную резиденцию "Конча-Заспа", также заявив, что глава государства переехал туда временно. 

Автор: 

ДУСЯ (94) Зеленський Володимир (2522) Венедіктова Ірина (74) Офіс Генпрокурора (458)


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Топ коментарі
+12
"Нехай в суді доводить свою невинуватість"
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01.10.2020 13:13 Відповісти
+11
Если человек ничего не нарушал, то ему нечего боятся. А по факту, эта тупая дура без сисек, упекла за решетку ни в чем неповинных людей; не может объяснить откуда у нее такие средства на предметы роскоши. Так что на вору и шапка горит!
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01.10.2020 15:38 Відповісти
+11
то природа виновата, что ты не понимаешь, зебилка))
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01.10.2020 15:54 Відповісти
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"Нехай в суді доводить свою невинуватість"
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01.10.2020 13:13 Відповісти
"Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение, просто с ним согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше", - добавила Венедиктова.

Источник: https://biz.censor.net/n3222268

А потом куда, в какое безопасное место?
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01.10.2020 15:18 Відповісти
Согласилась с противозаконным предложением (ген.прокурор не имеет право там проживать. Только президент, премьер и спикер), плюс согласилась с суммой оплаты, понимая, что она чисто символическая для такой дачи. А как это называется? Взятка или коррупция?
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01.10.2020 16:42 Відповісти
За дорого продалась, потім переїде в свою власну.
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02.10.2020 05:15 Відповісти
В Ростов
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02.10.2020 01:51 Відповісти
Если человек ничего не нарушал, то ему нечего боятся. А по факту, эта тупая дура без сисек, упекла за решетку ни в чем неповинных людей; не может объяснить откуда у нее такие средства на предметы роскоши. Так что на вору и шапка горит!
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01.10.2020 15:38 Відповісти
Конец эпохи бедности. Зебилы разом это сделали.
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01.10.2020 15:38 Відповісти
Я не понимаю в чем криминал. Генеральный прокурор имеет право жить на госдаче, внося арендную плату. Кто как не члены правительстьва должны там жить? Порохоботы окончательно сошли с ума! И это все потому что главного коррупционера страны Лолиту во время не посадили на нары, а теперь он тратит наворованное бабло на всякие надуманные скандалы.
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01.10.2020 15:40 Відповісти
то природа виновата, что ты не понимаешь, зебилка))
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01.10.2020 15:54 Відповісти
Шта??? Ты совсем ипанутое или только наполовину?
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01.10.2020 16:14 Відповісти
Оно не ипанутое, оно циничное. Ну и просто красавица
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01.10.2020 17:06 Відповісти
"Красавица" - хорошо сказал, метко.
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01.10.2020 18:44 Відповісти
Я старался
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01.10.2020 20:50 Відповісти
Вовчиця.
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02.10.2020 05:20 Відповісти
Мне она больше какую то рептилию напоминает.
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02.10.2020 07:25 Відповісти
Нет не имеет . Только президент глава правительства и спикер.Она кто???
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01.10.2020 16:17 Відповісти
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01.10.2020 16:37 Відповісти
А если президент и спикер не хотят там жить и дача пустует. И они предложили Венедиктовой там пожить. Зачем отказываться. Она сама говорит что на некоторое время. Ну вы порохоботы свсем сдурели, вам и психушка не поможет
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01.10.2020 17:55 Відповісти
"Некоторое время" - это сколько? Пока не сдохнет?
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01.10.2020 18:43 Відповісти
Если през и спикер предлагают какие-то привилегии, то это называется взятка и коррупция
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02.10.2020 01:53 Відповісти
Не имеет права жить в президентской резиденции. Госдача и резиденция президента приблизительно как имение и собачья госбудка. Так вот живёт она в имении а платит за собачью будку. Так понятнее? А имеет право жить только в собачьей госбудке. Права она там жить не имеет что платно что бесплатно.
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01.10.2020 17:23 Відповісти
А вот в чем зебоб
https://censor.net/ru/news/3222389/venediktova_arenduet_prezidentskuyu_dachu_v_puschevoditse_vdvoe_deshevle_raschetnyh_tsen_smi_dokument/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74751794
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01.10.2020 19:04 Відповісти
вона там удвох на дачі? цікаво хто кому там сосе, а хто лиже?
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01.10.2020 15:55 Відповісти
Ахаха, смешно) Очередной борец с привилегиями от зеленой камарильи..."Наша служба и опасна и трудна, и на первый взгляд как будто не нужна"))
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01.10.2020 15:55 Відповісти
12 стульев, дом престарелых, дети-сироты )))
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01.10.2020 16:19 Відповісти
Сколько их там живет ? Походу там оргии по ночам и собачки воют
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01.10.2020 17:00 Відповісти
Ируська в апаснасте!
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01.10.2020 17:20 Відповісти
а как же - она наступила на горло гыдрЭ корупции... , и всевозможным мафиям - казнокрадам...
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01.10.2020 17:37 Відповісти
"Ацтеки и Инки приносили своих вождей в жертву богам во время эпидемии. Ни на что не намекаю..., просто красивый обычай."
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01.10.2020 17:31 Відповісти
И все таки намекаешь. Эта мысль может засесть в мозги населения и привести к непоправимым событиям. НЕпоправивым для Шмаркли и его прихлебателей.
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01.10.2020 18:41 Відповісти
вы берегите себя хоспожа вЭнехдиктова - и мужа своего берегите...., ведь вы же на острие борьбы с ....( с чем - вы допишете...., у вас это хорошо получается, ) - а на что либо инное и большее , именованное "гражданское" у нас не ВЛИЯЕТ.... - а на остальное вам насрать...
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01.10.2020 17:36 Відповісти
Бог шельму мітить.
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01.10.2020 17:59 Відповісти
Какие же они сволочи!
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01.10.2020 18:15 Відповісти
Все это очень предсказуемо((((
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01.10.2020 18:21 Відповісти
И что еще могло грозить этой чукче кроме размягчения мозгов?
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01.10.2020 18:38 Відповісти
"от брошенных дроном политых кровью мертвых птиц на балкон моего дома до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств"

А це добре, що патріоти не дрімають. Нехай падлюка тіні своєї боїться.
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01.10.2020 18:52 Відповісти
мурло

Венедиктова признала переезд на государственную дачу вслед за Зеленским - Цензор.НЕТ 2515
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01.10.2020 19:06 Відповісти
табло


Венедиктова признала переезд на государственную дачу вслед за Зеленским - Цензор.НЕТ 6136

Венедиктова признала переезд на государственную дачу вслед за Зеленским - Цензор.НЕТ 8666
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01.10.2020 19:16 Відповісти
следующий переезд в Лукьяновское СИЗО,вас там ждут)
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01.10.2020 20:03 Відповісти
Там, кстати, безопасно и гораздо дешевле.
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01.10.2020 20:32 Відповісти
Венедиктова признала переезд на государственную дачу вслед за Зеленским - Цензор.НЕТ 6971
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01.10.2020 20:42 Відповісти
Хорошо бы смотрелась надзирательницей
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02.10.2020 01:57 Відповісти
Фокін не казав нічого нового, він казав все це лайно не один раз.Зеленський і Ермак робили свої заяви, а тепер вирішили випити.Тільки, панове кіоски, дії важливіші за слова.Зеленський встановив штраф українським військовим, які стрілятимуть по них у ворожі стрілянини, домовилися, що терористи інспектують бойові позиції українських військових, намагаються розтягнути вибори на Донбасі під терористами, посадити людей втікача президента Януковича, і керівника його офісу Агент ГРУ РФ, який по всіх позиціях спустошує Україну, навіть спецоперацію для затримання 28 Вагнеровці, які вбили українських військових, намагався створити консультаційну раду з терористами, ніж привів Росію до спостерігачів.
Я з@***** список всіх державних обман цих двох, але Україну продовжують спустошувати з безкарністю.
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01.10.2020 23:45 Відповісти
КТО ЕЕ НАЙДЕТ В РЕТРО ПОРНО ТОМУ ЗАЧЕТ !)
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02.10.2020 04:53 Відповісти
**** рыгоАНАЛЬНАЯ
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02.10.2020 05:03 Відповісти
ЕСЛИ согласно Закона ей положена государственная дача, ТО тогда не понимаю ПОЧЕМУ такой ШУМ, в чём зрада!?. ИЛИ главное кастрюлями пошуметь на публику.
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02.10.2020 07:27 Відповісти
О антимайдановские методички подтянулись , многои пыли за 6 лет то ?))не забудьте ещё "биндеровцы,скакуны, какелы, укры". Чтоб вам в аду гореть вместе с венедиктовой рыговата с..я
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02.10.2020 09:39 Відповісти
А кто же ей кидал на балкон "мертвых птиц, политых кровью"?
Подозреваю шо Мендель, которая сейчас с животом и потому отодвинута от исполнения своих "обязанностей".
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02.10.2020 09:52 Відповісти
"Генпрокурор Венедиктова признала переезд на государственную дачу вслед за Зеленским"

Стаття у розділі "БизнесЦензор")тільки за це ставлю редакторам 12 балів!
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02.10.2020 10:20 Відповісти
Не нажеретесь, зебіли! Ви вже викликаєте ненависть до себе.
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02.10.2020 10:25 Відповісти
Да кого уже это волнует: Боржоми пить поздно. Сейчас даже вагнергейт, интересует нарид не больше, чем хулиганка или мелкая кража.
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02.10.2020 12:43 Відповісти
Раніше були такі собі "діти лейтенанта Шмідта", а зараз "діти зеленського". Він же обіцяв віддати держдачі дітям, от і віддав.....
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02.10.2020 14:33 Відповісти
Можна навіть сказати, діти піаніста Голобородька......
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02.10.2020 14:35 Відповісти

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