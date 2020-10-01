Венедиктова признала переезд на государственную дачу вслед за Зеленским

Генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила свой переезд в резиденцию, которая находится на балансе Государственного управления делами (ГУД).

Как передает БизнесЦензор, об этом Венедиктова написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Переезд в этот дом – временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так было необходимо сделать в тот конкретный момент времени и связан этот момент был исключительно с соображениями безопасности", – заверила генпрокурор.

В то же время она не уточнила, какая конкретно опасность ей угрожала.

"Многое произошло за последнее время, о чем я рассказать не могу: от брошенных дроном политых кровью мертвых птиц на балкон моего дома до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств, суть которых я сейчас раскрывать не намерена", – написала Венедиктова.

Генпрокур также отрицает, что Кабмин принял специальное постановление ради того, чтобы обеспечить возможность предоставить ей государственную резиденцию, предназначенную только для проживания первых лиц государства.

"Ни в какой, конечно же, сговор с сотрудниками ГУД или, чего еще, Кабмина,я не вступала. Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение, просто с ним согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше", – добавила Венедиктова.

Генпрокурор также уверена, что никаких законов "не нарушала", переехав в резиденцию ГУД.

Венедиктова отметила, что попросила предоставить методологию расчета арендной платы за использование самого дома, а также платы за использование общих территорий.

Как сообщалось, на прошлой неделе народный депутат Гео Лерос сообщил, что генпрокурор Венедиктова живет в президентской резиденции в Пуще-Водице, за которую платит лишь треть арендной стоимости. Остальные расходы на содержание поместья покрываются из государственного бюджета.

В подтверждение этого он опубликовал фрагмент договора об аренде шестикомнатного дома общей площадью 675,1 кв. м.

При этом постановление Кабмина от 1994 года предусматривает, что на государственных дачах могут проживать только президент, спикер Верховной Рады или глава правительства. Однако 19 июня 2020 года правительство внесло изменения в документ, добавив фразу: "Эти дома могут использоваться в порядке, определенном субъектом управления, в период, когда они свободны от проведения соответствующих мероприятий и пребывания или отдыха таких лиц".





Напомним, в июле в Офисе президента признали, что Владимир Зеленский вместе с семьей переехал в государственную резиденцию "Конча-Заспа", также заявив, что глава государства переехал туда временно.