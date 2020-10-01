"Укрзализныця" запросила дополнительных дотаций из госбюджета на перевозку студентов

АО "Укрзализныця" рассчитало предварительные расходы компании за льготную перевозку студентов высших учебных заведений и учащихся в профессиональных учебных заведений в 2021 году в размере 322 млн грн, компания призывает предусмотреть эти расходы в проекте госбюджета на 2021 год.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, с соответствующими предложениями "Укрзализныця" обратилась к Верховной Раде, премьер-министру, Министерству образования и науки и Министерству финансов, передает БизнесЦензор.

Кроме того, компания призывает предусмотреть в бюджете на следующий год средства для возмещения задолженности за льготные перевозки студентов за прошлые периоды, которая составляет более 1 млрд грн.

"Укрзализныця" и Минобразования ежегодно заключают договоры о компенсации льготной перевозки студентов высших учебных заведений и учащихся в профессиональных учебных заведений, но сумма компенсаций значительно меньше необходимой. В частности, госбюджетом в 2018-2019 годах Минобразования предусматривалось лишь 36 млн грн средств на возмещение "Укрзализныце", а услуг по льготной перевозке было предоставлено почти на 500 млн грн", – сказано в сообщении.

Компания заявляет, что такое положение дел относительно компенсации льготных перевозок может привести к снижению возможности "Укрзализныци" выполнять свои функции, в частности обновлять подвижной состав, назначать новые поезда и расширять географию маршрутов.

Как сообщалось, в проекте госбюджета на 2021 год Кабмин уже впервые заложил 3,3 млрд грн на закупку 100 пассажирских вагонов для АО "Укрзализныця".



