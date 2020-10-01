Герус зарегистрировал законопроект с "акцизным" компромиссом по моторным топливам

В Верховной Раде (ВР) зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно сбалансированности ставок акцизного налога на топливо", который предусматривает увеличение ставки акциза на автогаз и ее уменьшение на бензин. Законопроект является компромиссным для других трех, зарегистрированных в Раде.

Документ №4098-2 был зарегистрирован 30 сентября группой из шести нардепов во главе с главой Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Enkorr.

Проектом закона предлагается уменьшить акциз на бензин с 213,50 до 169,5 евро за 1000 л и повысить акциз на сжиженный углеводородный газ (СУГ) 52 до 124,50 евро за 1000 л. При этом акциз на дизельное топливо оставить та текущем уровне — 139,5 евро за 1000 л.

По расчетам "Консалтинговой группы А-95", принятие предложенных ставок акциза приведет к удешевлению бензина А-95 на 1,74 грн/л и к одновременному подорожанию газа на 2,9 грн/л.

В средних ценах на конец сентября 2020 года соотношение составит 21,21 грн/л на бензин против 14,90 грн/л на газ.

Кроме того, расчеты показывают, что имплементация такого проекта увеличит поступления в госбюджет от "топливных" налогов на 8,3 млрд грн в год.

Это уже четвертый, зарегистрированный с начала сентября, законопроект в парламенте, который призван изменить ставки акцизов на топливо.

В первом законопроекте №4098 предлагается унифицировать акциз на бензин, автогаз и ДТ на уровне 139,5 евро за 1000 л. Эту инициативу лоббируют украинские НПЗ "Укртатнафта" Игоря Коломойского и "Укргаздобыча", входящая в государственную Группу Нафтогаз.

Данный проект также поддерживается Нефтегазовой ассоциацией Украины, объединяющей крупнейшие сети АЗС.

В свою очередь, Украинская ассоциация сжиженного газа через своих парламентских лоббистов во главе с Ниной Южаниной, зарегистрировали законопроект №4098-3, который предусматривает фиксирование соотношения ставок акцизного налога на автогаз на уровне 25% от ставки акциза на автомобильные бензины.

Еще один документ №4098-1 был подан депутатом от фракции "Слуга народа" Алексеем Ковалевым. Он предлагает уменьшить акциз на бензин с 213,50 до 139,50 евро за 1000 л. При этом ставки на ДТ и автогаз оставить на действующем уровне — 139 и 52 евро за 1000 л соответственно.

Ранее о необходимости пересмотра ставок акциза заявили в "Консалтинговой группе А-95". По мнению экспертов, структура потребления моторных топлив в Украине нуждается в коррекции с целью максимального использования нефтеперерабатывающих мощностей, выравнивания торгового баланса и увеличения налоговых поступлений.

Эксперты отметили, что если сегодня акциз на газ составляет 24,4% от акциза на бензин, то для решения задачи сбалансированного нефтепродуктообеспечения это соотношение должно быть не менее 70–75%. При этом, акцизный налог на дизтопливо можно оставить на текущем уровне.

"Бензин станет доступнее, сжиженный газ подорожает, но сохранит свою ценовую привлекательность, НПЗ получат перспективу развития, рынок снизит зависимость от импорта, а государство получит дополнительные налоги", — заявили в "А-95", подчеркнув, что выход на новую структуру потребления будет плавным и займет не менее пяти лет.

Идея корректировки акцизов направлена на снижение привлекательности сжиженного газа, объем потребления которого за последние семь лет увеличился вдвое с параллельным уменьшением использования бензина — одного из ключевых продуктов в номенклатуре производства компании "Укртатнафта". В компании считают, что унификация ставок акцизов приведет к снижению спроса на сжиженный газ и к росту продаж бензина.