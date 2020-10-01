"Ивано-Франковскгаз" выделил 33 миллиона на подготовку к отопительному сезону

АО "Ивано-Франковскгаз" заканчивает подготовку к отопительному сезону. Сейчас заменено более 26 км стальных подземных газопроводов на полиэтиленовые, модернизировано 20 шкафных газорегуляторных пунктов и осуществлен ряд других работ, которые обеспечат стабильную доставку природного газа к более 400 тыс. потребителям.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ивано-Франковскгаза" сообщает БизнесЦензор.

Ежегодно предприятие проводит комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности газоснабжения потребителям. В 2020 году на эти цели предусмотрено 32.9 млн грн.

"Особое внимание уделено модернизации изношенной газораспределительной системы. Газораспределительная система Прикарпатья является одной из старейших в Украине, большинство труб прокладывались в 50-60 годах прошлого века, поэтому реконструкция сетей Ивано-Франковской области требует комплексного подхода и значительных материальных ресурсов и времени. Больше всего газопроводов удалось заменить в Косовском, Рогатинском, Богородчанском, Городенкивском, Надвирнянском и Коломыйском районах, где около 10% газовых сетей являются изношенными", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты предприятия провели комплексно-приборное обследование почти 8,2 тыс. км подземных газопроводов области и мониторинг газовых сетей путем их периодического обхода. Было выявлено более 48 тыс. мест повреждений изоляции и проведены работы по их устранению.

"Ежегодно наше предприятие выделяет значительные средства на комплексные мероприятия по подготовке к отопительному периоду, прежде всего модернизацию, капитальный ремонт и замену элементов системы газоснабжения нашей области. Однако, в период пандемии особенно обострилась проблема оплаты за доставку газа нашими клиентами. Компания постоянно недополучает средства", - рассказывает главный инженер АО "Ивано-Франковскгаз" Андрей Вытрыкуш.

"В настоящее время задолженностью потребителей составляет 50 млн грн. Поэтому нам удалось провести замену и капитальный ремонт только 26,3 км сетей вместо 29,3 км. В то время как технически непригодных 1062 км газопроводов", - сказал он.

Газовики отмечают, чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно, подготовку внутридомовых сетей должны осуществить и потребители.

В соответствии с Кодексом газораспределительных систем, газовые сети внутри многоквартирного дома принадлежат его совладельцам, в индивидуальном доме - его хозяину, в офисах или в общегражданских сооружениях - юридическому лицу, являющемуся собственником. Это касается всего газового оборудования внутри или за пределами дома к точке разграничения. Для многоэтажного жилья такой точкой, как правило, является задвижка на вводе газовой трубы в дом. Если балансодержатели или владельцы не обеспечили обслуживание сетей, не заключили договор с газораспределительной компанией или специализированной организацией, имеющей разрешение от Гоструда на проведение таких работ, то нет никакой гарантии, что зимой потребители не останутся без газа.