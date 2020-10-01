Зеленский подписал новый закон о строительных материалах

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О предоставлении строительной продукции на рынке", призванный гармонизировать функционирование отечественного рынка строительной продукции с европейскими правилами.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Закон определяет правовые и организационные основы введения в оборот или предоставления строительной продукции на рынке. Устанавливается перечень обязательств участников рынка и определяются принципы декларирования технических показателей строительной продукции", – сказано в сообщении.

Также документ устанавливает требования к сооружениям и вводит механизмы обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам зданий и строительной продукции.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 2 сентября.

В пояснительной записке к проекту необходимость его принятия, в частности, была обоснована необходимостью имплементации в законодательство Украины консолидированной версии Регламента (ЕС) № 305/2011 Европейского парламента и Совета по установлению гармонизированных условий для размещения на рынке строительной продукции и отмене Директивы Совета № 89/106 / EEC и других соответствующих актов ЕС.

В то же время Главное экспертное управление Верховной Рады указывало, что законопроект не соответствует целому ряду пунктов Регламента (ЕС) №305/2011, с целью имплементации которого он разработан.

В частности, европейскими правилами предусмотрено, что декларация об эксплуатационных характеристиках строительных материалов должна сопровождаться информацией о содержании опасных веществ. Однако законопроектом этого не предусмотрено.

В проекте тоже не учтены положения ст. 37 Регламента (ЕС) №305/2011 об использовании упрощенных процедур при применении систем оценки и проверки стабильности показателей строительной продукции для микропредприятий, производящих строительную продукцию.

Ко второму чтению в законопроект был внесен ряд правок, в частности, предусмотрено, что в отдельных случаях вместе с декларацией показателей в Единую государственную электронную систему в сфере строительства будет вноситься информация об опасных или вредных химических веществах и смесях, которые содержатся в строительной продукции. Порядок, правила, объем и случаи внесения такой информации определяется Кабинетом иинистров.