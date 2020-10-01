Зеленский поддержал повышение RAB-тарифов для облэнерго олигархов, – Саакашвили

Совет реформ на заседании 29 сентября под руководством президента Владимира Зеленского поддержал повышение с 3% до 6% нормы доходности на старую базу активов при введении стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы) для операторов системы передачи электроэнергии.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Предлагается снижение стоимости присоединений к электросетям путем усиления инфраструктуры электросетей энергораспределительных компаний. А также путем пересмотра параметров возврата инвестиций на существующие активы в стимулирующем тарифообразовании для электросетевых компаний. Предлагается установить доходность на уровне 6%", – сообщил Саакашвили.

По словам главы исполкома Совета реформ, это позволит снизить плату за присоединение к энергосетям.

"Эту реформу Офис простых решений и результатов готовил вместе с предпринимателями и правительством. Когда парламент проголосует за наши предложения, все будет гораздо быстрее и дешевле. Нацсовет реформ поддержал единогласно", – добавил Саакашвили.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец по итогам заседания Совета реформ привела необходимость удешевления стоимости присоединения к электросетям в качестве аргумента для пересмотра утвержденных Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), параметров стимулирующего тарифообразования.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чому RAB-тарифи неможливі без росту цін на електроенергію

Как сообщалось, в конце августа НКРЭКУ утвердила изменения в ряд постановлений с целью внедрения стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения электроэнергии (RAB-тарифы), установив нормы дохода на старую и новую базу активов на уровне 3% и 16,74% соответственно.

Основным вопросом, вызвавшем дискуссии во время заседания, был вопрос нормы дохода на старую базу активов. Ряд лоббистов требовал устанавливать эту норму доходов на уровне до 8%, что позволило бы собственникам облэнерго собрать с рынка больше средств без осуществления новых инвестиций в модернизацию сетей. Со своей стороны комиссия не поддержала эти предложения.

Повышения нормы дохода на старую базу активов до 6% требовало объединение операторов системы распределения "Умные электросети", в которое вошли компании крупнейших собственников облэнерго.

В Украине работает около трех десятков операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго). Владельцем наибольшего количества облэнерго является группа ДТЭК Рината Ахметова, операторы системы передачи, которые входят в ДТЭК, распределяют почти 50% электроэнергии в стране.

На втором месте по объемам – 6 государственных облэнерго, российской бизнес-группе VS Energy принадлежит пять облэнерго, Константин Григоришин и Игорь Коломойский вместе контролируют три обэнерго, а отдельно Григоришину принадлежит еще два. Кроме того, два облэнерго подконтрольны братьям Суркисам.