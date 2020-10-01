"Укрзализныце" компенсировали только 21% расходов за перевозку льготников

За восемь месяцев 2020 года "Укрзализныця" получила лишь 21% от суммы, подлежащей компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий пригородным железнодорожным транспортом.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Всего за январь-август региональные филиалы "Укрзализныци" предоставили услуг по перевозке пассажиров льготных категорий на сумму более 190 млн грн, а компенсировано лишь 40 млн грн.

"На сегодняшний день согласно законодательству Украины существует 17 категорий граждан, имеющих право бесплатного проезда в пригородном железнодорожном транспорте. Соответствии с бюджетным кодексом компенсировать расходы за такие перевозки должны органы местной власти. За восемь месяцев мы перевезли более 11 млн таких пассажиров, или 41% от общего количества, за которые недополучено компенсаций 150 млн грн. Это средства, которые "Укрзализныця" могла бы направить на ремонт подвижного состава, повышение уровня комфорта и даже приобретение новых поездов", - прокомментировал директор Департамента пригородных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Болдов.

Антилидерами возмещения расходов "Укрзализныци" за перевозку пригородным транспортом пассажиров льготных категорий стали город Киев, (компенсировано 0% от суммы предоставленных услуг - 19,2 млн грн), Черновицкая область (компенсировано 1,7% от суммы предоставленных услуг - 758 тыс. грн) Харьковская (9,8% от суммы 25,8 млн грн), Львовская (11,2% от суммы 17 млн ​​грн) и Тернопольская (12,7% от суммы 9,3 млн грн) области.

В то же время некоторые областные администрации пытаются компенсировать расходы железной дороги. Среди наиболее добросовестных плательщиков отмечаются Херсонская (компенсировано 95,3% от суммы предоставленных услуг - 1,3 млн грн), Николаевская (72,7% от суммы предоставленных услуг - 2,2 млн грн) и Волынская (65% от суммы предоставленных услуг - 2,2 млн грн) области.