Qatar Airways перенесла возобновление рейсов в Украину на декабрь

Авиакомпания Qatar Airways перенесла на декабрь возобновление рейсов в Украину.

Об этом свидетельствует обновленная информация в системе бронирования авиаперевозчика, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Авиакомпания вернется на линию Киев-Доха 18 декабря и будет выполнять рейсы четыре раза в неделю на среднемагистральном узкофюзеляжном самолете Airbus A320.

Вылеты из Дохи запланированы на 06:55 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, из Киева - на 12:15 в те же дни.

Qatar Airways выполняла два ежедневных рейса между Киевом и Дохой до марта 2020 года, когда правительство Украины ввело ограничения на международное авиасообщение.

Изначально авиакомпания планировала вернуться в Украину с вступлением в силу зимнего расписания полетов - 25 октября. При этом в системе была указана частота полетов как до введения карантина - два рейса в день. Один из них Qatar Airways планировала выполнять на A320, другой - на широкофюзеляжном Boeing 787 большей вместимости.

На данный момент в Украину возобновили полеты 15 иностранных авиакомпаний - Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Air France, KLM, Air Astana, SAS, Ryanair, Wizz Air, "Белавиа", LOT, flydubai, Czech Airlines, Turkish Airlines, Pegasus Airlines.