Из "ДТЭК Энерго" Ахметова уволился финский топ-менеджер

Тоомас Нийнемяэ, занимавший с марта 2019 года должность операционного директора "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова, принял решение продолжить карьеру за пределами ДТЭК.

Как сообщает пресс-служба энергохолдинга, вместо него на пост операционного директора "ДТЭК Энерго" назначен Ильдар Салеев, передает БизнесЦензор.

До прихода в компанию Салеев возглавлял ЗАО "ДМЗ" ("Донецксталь"). Он начинал свою трудовую карьеру в ДТЭК руководителем инвестиционного направления, работал в компаниях SCM – Corum Group и "Метинвест Холдинг".

На новой должности Салеев будет отвечать за весь производственный блок "ДТЭК Энерго": добыча угля, генерации электроэнергии, логистику, закупки и повышение операционной эффективности.

Как сообщалось, Тоомас Нийнемяэ был назначен на пост операционного директора "ДТЭК Энерго" в марте 2019 года. Последние 10 лет перед этим топ-менеджер работал в компании Fortum – крупнейшей финской энергетической корпорации с активами в Европе, Азии и странах СНГ.



