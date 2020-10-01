МАУ отложила возобновление рейсов в Азербайджан

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в очередной раз переносит начало выполнения рейсов в Баку.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Восстановление полетов перенесено на конец октября из-за ограничения въезда на территорию Азербайджана в связи с очередным продолжением карантинных ограничений", - сказано в сообщении.

Правительство Азербайджана 30 сентября 2020 года выпустило соответствующий документ.

"В дальнейшем МАУ будет внимательно следить за эпидемиологической ситуации в стране, а также за событиями в Нагорном Карабахе, чтобы не потерять возможность возобновить рейсы при условии обеспечения необходимого уровня безопасности полетов", - подчеркнули в авиакомпании.

Как сообщалось, ранее МАУ отменила ряд рейсов в Ереван 2 октября из-за армяно-азербайджанского конфликта.