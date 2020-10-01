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Уровень расчетов за газ на сегодня составляет 39%, – Данилов

Уровень расчетов за газ на сегодня составляет 39%, – Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов обратил внимание на кризис неплатежей на рынке газа.

Об этом говорится в сообщении СНБО по итогам заседания Совета экспертов по вопросам энергобезопасности, посвященного обсуждению комплекса вопросов функционирования рынка природного газа, передает БизнесЦензор.

По словам Данилова, наиболее негативной тенденцией на рынке газа является беспрецедентное падение уровня расчетов за газ, которые на сегодня составляют 39% по всем категориям потребителей.

В то же время Данилов подчеркнул, что обеспечение устойчивого функционирования газотранспортной системы Украины в зимний период является одним из приоритетов государственной политики в энергетической сфере.

Автор: 

газ (7979) Данілов Олексій (54) РНБО (512)


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подымите стоимость газа мрази еще и глядишь совсем перестанут платить. во тогда будет весело. хозяева газа придут отключать газ за не уплату , а народ начгнт отбивать бошки отключателям, кому охота мерзнуть зимой . не думаю что зеленые дегенераты при такой ситуации досидят до конца срока. могут только довисеть
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01.10.2020 16:31 Відповісти

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