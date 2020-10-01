АМКУ разрешил Ахметову получить активы "Донецкстали" Нусенкиса

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение материнской компании металлургического холдинга "Метинвест" – нидерландской Metinvest B.V. – на приобретения контроля над девятью предприятиями, входившими ранее в группу "Донецксталь" Виктора Нусенкиса.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

В итоге "Metinvest B.V." получил контроль над следующими субъектами:

ООО "Индастриал коал холдинг";

ЧАО "Шахтоуправление "Покровское";

ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская";

ООО "Шахтостроительная компания";

ООО "Шахта "Свято-Покровская №3";

ООО "Углепромтранс";

ООО "Свято-Ильинский машиностроительный завод";

ЧАО "Автопредприятие "Укрбуд";,

ЧАО "Шахтостроймонтажное управление №1".

Как отмечается в сообщении, основное внимание АМКУ было сосредоточено на рынке коксующегося угля (ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" и ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская").

При рассмотрении соответствующего дела было установлено, что совокупная доля участников концентрации (с учетом внутригруппового потребления и импорта) на рынке коксующегося угля по итогам 2016-2019 годов составила 11,9%-23,2%.

В то же время АМКУ отмечает, что этот доля импорта коксующегося угля в течение периода исследования составляла 66%-75%, а за счет внутренней добычи возможно обеспечить лишь около 20% от общего объема потребностей потребителей - производителей кокса.

"У любого из участников рынка есть возможность импортозамещения коксующегося угля в разумные сроки и с умеренными затратами, поскольку импортная продукция является более конкурентоспособной, чем отечественная", – отмечает АМКУ.

Комитет также указал, что производственные мощности всей угольной промышленности Украины используются только на 69%, а производственные мощности добычи коксующегося угля некоторых шахт Минэнергоугля существенно недозагружены и имеют запас использования.

"В то же время учитывая существенную долю участников концентрации в добыче коксующегося угля, а также проектных и производственных мощностей (по итогам 2017 - 2019 годов), компаниям было предложено взять на себя обязательства, которые могли бы устранить потенциально возможное негативное влияние на конкуренцию. Компания Metinvest B.V. сообщила о готовности принять обязательства", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского в 2018 году приобрел 24,99% акций Шахтоуправления "Покровское" Виктора Нусенкиса за $190 млн.

При этом "Метинвест" получил опцион на приобретение 75,01% у соинвесторов, владеющих рядом предприятий группы "Донецксталь", в которую, в частности, входит крупнейший в Украине производитель коксующего угля ПАО "Шахтоуправление "Покровское" и одна из крупнейших в стране углеобогатительных фабрик – "Свято-Варваринская".

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, со второго квартала 2017 года 57,29% акций "Покровское" переведены с ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод" на ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH). При этом 24,99% ICH на сегодня принадлежит Metinvest B.V. (Нидерланды).

Остальные 75,01% акций ICH распределены между киприскими Altana Limited (24,99%), Misandyco Holdings LTD (24,99%), Mastino Тrading LTD (0,04%) и виргинской Treimur Investments Limited (24,99%), которые также стали совладельцами ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод".

На Altana, Мisandaiko и Мastinto также был оформлен ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ), получить разрешение АМКУ на его покупку "Метинвест" пытался несколько лет.

Напомним, перед сменой собственникавенчурный корпоративный фонд "Глори" под управлением ICU активно скупал долговые обязательства группы "Донецксталь", которая сохранила на подконтрольной Украине территории крупную угольную компанию "Шахтоуправление "Покровское". Фонд ICU собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени).

При этом часть долгов предприятий группы "Донецксталь" фонд ICU приобрел через ООО "Финансовая компания "Приоритет" Сергея Кия. Кий был нардепом нескольких предыдущих созывов, входил во фракцию Партии регионов. В 2001-2006 годах был помощником президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова.

В августе прошлого года президент ПАО "Ш/у "Покровское" Леонид Байсаров заявлял, что предприятие, которое является крупнейшим производителем коксующего угля в Украине, войдет в состав ООО "Метинвест Холдинг" Рината Ахметова и Вадима Новинского.