СБУ проводит обыски на предприятиях "Укрзализныци" в Киеве и Днепре

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила должностных лиц АО "Укрзализныця" на закупке некачественных элементов для железодорожных путей, в рамках дела в Киеве и Днепре правоохранители проводят ряд обысков.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что в 2018 году коммерсанты при содействии должностных лиц АО "Укрзализныця" организовали противоправный механизм поставки некачественных элементов верхнего строения пути производства АО "Днепропетровский стрелочный завод". Делки успели поставить продукции почти на 15 млн грн. Эксплуатация этих элементов также создавала угрозу стабильному функционированию объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли", – сказано в сообщении.

СБУ инициировала ряд экспертиз, которые подтвердили несоответствующее качество продукции заявленным требованиям и установили, что госкомпании нанесен ущерб в размере 11,8 млн грн.

"Для локализации потенциальных негативных последствий почти на треть некачественной продукции судом наложен арест", – отмечают в ведомстве.

Сотрудники спецслужбы также установили, что в течение 2020 года, пока продолжались экспертизы, чиновники "Укрзализныци" пытались снова закупить некачественную продукцию, однако после обращения спецслужбы руководством компании противоправная закупка была заблокирована.

Сейчас причастным к противоправной деятельности фигурантам, в том числе бывшему заместителю одного из департаментов "Укрзализныци" и двум руководителям коммерческих структур сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 367 УК.