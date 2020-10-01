СБУ разоблачила схему на рынке ценных бумаг на 2,8 миллиарда (обновлено)

Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с Департаментом борьбы с отмыванием доходов Государственной налоговой службы , и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) схему по незаконной легализации доходов на сумму больше 2,8 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

По данным следствия, во время досудебного расследования уголовного производства была выявлена ​​группа компаний юридических лиц - профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 млрд грн", – сказано в сообщении.

По результатам собранных во время досудебного расследования материалов НКЦБФР 29 сентября запретила торговлю ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

"Досудебное расследование продолжается, проводятся действия на дальнейшую отработку предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности указанной группы с целью возмещения убытков, причиненных государственным интересам", – отмечают в СБУ.

Как уточнили в пресс-службе НКЦБФР, было принято решение о запрете торговли ценными бумагами ЗНПВИФ "Портфельные инвестиции" и ЗНПВИФ "Новые технологии" ООО "КУА "Прудент".

По данным НКЦБФР, объем торговли указанными ценными бумагами с начала 2020 года составил 2,8 млрд грн, участниками таких операций были десятки юридических лиц.

Согласно данным госреестра, собственниками ООО "КУА "Прудент" указаны 11 офшорных компаний, каждой из которых принадлежит менее 10% в уставном капитале общества. Конечные бенефициар не указан, директором значится Михаил Трикула.