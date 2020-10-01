Нацбанк заметил улучшение настроений украинского бизнеса

Настроения украинского бизнеса медленно улучшаются, но пессимистические ожидания все еще преобладают и пятый месяц подряд находятся ниже равновесных значений – индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в сентябре составил 49,4 пункта (в августе – 47,9 в июле – 46,9).

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, который Национальный банк рассчитывает на основе опроса предприятий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Улучшение ситуации, в частности определенное восстановление внутреннего и внешнего спроса в сентябре, отметили предприятия промышленности и сферы услуг. Их ожидания впервые с начала коронакризиса пересекли нейтральный уровень в 50 пунктов", – отмечают в НБУ.

В то же время из-за сезонного снижения экономической активности существенно ухудшились настроения предприятий строительства, большинство из которых ожидают сокращения объемов новых заказов и объемов строительства.

Также ухудшили свои оценки предприятия торговли, они пессимистично настроены относительно объемов закупки товаров для продажи и объема товарооборота.

При этом респонденты всех секторов ожидают роста цен на свою продукцию и услуги на фоне повышения закупочных цен. Кроме того, кроме сферы услуг, все остальные предприятия сохраняют пессимистические ожидания в отношении общей численности занятых работников.

"В общем предприниматели пока очень осторожны в своих оценках. Баланс оптимизма и пессимизма достаточно хрупкий из-за высокого уровня неопределенности с развитием пандемии", – констатируют в НБУ.

Опрос было проведен 4-23 сентября среди представителей 166 предприятий.