В Украине установлено новое эпидемическое зонирование (обновлено)

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании 1 октября установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 5 октября.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 5 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в желтой зоне", – написал Немчинов.

В "красную" зону будут включены город Тернополь Тернопольской области и город Канев Черкасской области. В этих городах запрещена работа общественного транспорта, заведений общепита, культуры, кинотеатров, торгово-развлекательных центров, спортивных залов, фитнес-центров, учреждений торгового и бытового обслуживания.

"Оранжевый" уровень опасности, в частности, установлен в Виннице, Луцке, Днепре, Ужгороде, Мелитополе, Ивано-Франковске, Ирпене, Львове, Николаеве, Полтаве, Сумах, Харькове, Хмельницком, Каменец-Подольске, Черновцах.