"Гарантированный покупатель" полностью рассчитался по "зеленому тарифу" за август

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" 1 октября осуществило доплату за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ) в размере 178,5 млн грн.

Как сообщает пресс-службе предприятия, таким образом уровень расчетов за произведенную по "зеленому тарифу" электроэнергию в августе достиг 100%, передает БизнесЦензор.

"В целом "Гарантированный покупатель" заплатил производителям электроэнергии из возобновляемых источников 5,19 млрд грн за сгенерированные в августе 1 087 тыс. МВт-ч чистой электроэнергии", - сказано в сообщении.

По данным госкомпании, на 22 сентября расчеты за произведенную по "зеленому тарифу" электроэнергию в сентябре составляли всего 0,8 млрд грн. Расчеты за апрель-июль не превышали 5%.

Напомним, 21 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3658, предусматривающий снижение "зеленого" тарифа на 15% для большинства СЭС и на 7,5% для ВЭС, а также компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

При этом правительство обязалось 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов выплатить в четвертом квартале 2020 года.

На 20 сентября долг Гарантированного покупателя перед производителям "зеленой" электроэнергии достиг 21,7 млрд грн. По прогнозам госкомпании, к концу 2020 года дефицит средств ГП для компенсации "зеленого" тарифа составит 18,8 млрд грн.