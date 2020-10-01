Компенсации из бюджета по кредитам аграриям превысили 500 миллионов, – Минэкономики

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины направило 502,6 млн грн для частичной компенсации процентов по кредитам сельхозтоваропроизводителям, или 42% от запланированной на эти нужды суммы господдержки.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.

"1 октября Минэкономики утвердило распределение средств в размере 181,3 млн грн субъектам хозяйствования АПК для частичной компенсации процентов за пользование кредитами. Средства получат около 3 тыс. заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки. Так, общая сумма выплат на сегодня составляет 502,6 млн грн", - сказано в сообщении.

"Для Минэкономики важным является обеспечение устойчивости господдержки. Программа по удешевлению кредитов является одной из самых успешных правительственных программ, которая помогает привлечь финансовый ресурс, в первую очередь малым и средним производителям, и способствует развитию бизнеса на селе. А это новые рабочие места, увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции и дополнительные поступления в местные бюджеты", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Общий объем кредитов, привлеченный субъектами АПК составил более 39,4 млрд грн, из них льготных (подлежащие компенсации) - 12,2 млрд грн, в том числе:

по видам кредитов:

краткосрочных - 5,6 млрд грн (45,8%);

среднесрочных - 3,2 млрд грн (26,3%);

долгосрочных - 3,4 млрд грн (27,9%);

по видам деятельности заемщиков:

отрасль животноводства - 2,1 млрд грн (17,8%);

другие области - 10,1 млрд грн (82,2%).

Средние процентные ставки банков, под которые субъекты хозяйствования АПК привлекали кредиты, составили 14-16% годовых.

Из общего количества уполномоченных банков, которые подписали с Минэкономики Меморандум об общих принципах сотрудничества (34 банка), участвуют в предоставлении компенсации по кредитам 28 банков.

По бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления" в 2020 году предусмотрено 1,2 млрд грн. За период январь-август фактически использовано 42% от запланированного.