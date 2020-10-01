Евросоюз расширил санкции за строительство моста в оккупированный Крым

ЕС внес в санкционный список двух человек и четыре юридических лица, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Как передает БинесЦензор, соответствующее постановление размещено на правовом портале ЕС.

Они внесены в санкционный список за участие в проектировании, строительстве или использовании железнодорожной инфраструктуры, связывающая Россию и незаконно аннексированный Крымский полуостров.

В санкционный список вошли:

генеральный директор ООО ТК "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, компания осуществляет железнодорожные перевозки из России в оккупированный Крым;

заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ) Леонид Рыженькин, с 2015 года он курировал строительство моста через Керченский пролив (включая железнодорожную часть моста);

АО "Ленпромтранспроект", которое проектировало железнодорожные подходы к мосту через Керченский пролив;

АО "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", которое оказывало инженерные услуги при строительстве железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив;

ФГУП "Крымская железная дорога", которое определено владельцем и оператором железнодорожных путей на мосту через Керченский пролив;

"Первая Крымская страховая компания", которая страховала строительство моста через Керченский пролив.

В ЕС подчеркивают, что Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией.

"Строительство моста и железнодорожных путей, соединяющих его с существующей транспортной инфраструктурой, направлено на усиление контроля Российской Федерации над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем и дальнейшую изоляцию полуострова от Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в 2018 году Евросоюз ввел санкции в отношении российских компаний, участвовавших в строительстве Керченского моста.

В частности, в санкционный список вошли две компании близкого к Владимиру Путину российского олигарха Аркадия Ротенберга – ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж". Обе компании ранее уже были включены в американский санкционный список. Кроме того, под санкции ЕС попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост", вологодское АО "ВАД".