Аварийная служба "Ривнегаза" ликвидировала больше 4 000 утечек газа с начала года

За 9 месяцев 2020 года аварийно-диспетчерская служба АО "Ривнегаз" приняла от потребителей 6607 заявок.

Как сообщает пресс-служба компании, в том числе 4200 вызовов были связаны с утечками газа, передает БизнесЦензор.

"Среди наиболее распространенных причин – самовольное вмешательство потребителей в систему газоснабжения, замена газовых приборов и несоблюдение требований безопасности при эксплуатации газовых приборов", – отмечается в сообщении.

Сегодня потребителей Ривненской области круглосуточно обслуживают 17 бригад службы "104". За период действия карантина аварийщики более 4,2 тыс. раз оказывали помощь потребителям природного газа в области.

"Круглосуточно дежурят 17 аварийных бригад АДС. Они оперативно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную доставку газа", – рассказал технический директор "Ривнегаза" Александр Климчук.

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В компании отмечают, что все автомобили службы "104" оснащены системой GPS-навигации, что позволяет диспетчеру в режиме онлайн оперативно определить местонахождение бригады, направить автомобиль на вызов кратчайшим путем, а при необходимости выслать на помощь и дополнительную бригаду. Автомобили службы "104" укомплектованы радиосвязью, всеми необходимыми инструментами и техническими средствами.

"В то же время, особое внимание на предприятии уделяется индивидуальному защиты работников. Специалисты аварийных бригад, которые постоянно контактируют с потребителями, полностью обеспечены защитными средствами, антисептиками, многократными защитными костюмами", – подчеркивается в сообщении.

В компании считают совершенствование работы АДС и оптимизацию ее работы с целью экстренного реагирования в круглосуточном режиме одной из основных задач в сфере обеспечения безаварийности и бесперебойности газоснабжения клиентов.