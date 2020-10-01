Суд обязал "Кузню на Рыбальском" выплатить 3,3 миллиона Николаевскому судостроительному заводу

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск военного прокурора Николаевского гарнизона и обязал завод "Кузня на Рыбальском" выплатить ГП "Николаевский судостроительный завод" 3,3 млн задолженности за поставленную продукцию оборонного назначения.

Об этом говорится в сообщении Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона, передает БизнесЦензор.

"Во время судебного разбирательства установлено, что ГП "Николаевский судостроительный завод" предоставило ЗАО "Завод "Кузня на Рыбальском" продукцию оборонного назначения. Однако, в течение пяти месяцев "недобросовестное" акционерное общество за поставленную продукцию не рассчиталось, что, в условиях особого периода, поставило под угрозу выполнение оборонным предприятием других контрактов", - сказано в сообщении.

Суд постановил, помимо взыскания суммы основной задолженности 2,7 млн грн, привлечь "Кузню на Рыбальском" к хозяйственно-правовой ответственности в виде штрафа и пени на сумму 0,6 млн грн.

Сейчас военная прокуратура гарнизона принимает меры по обеспечению реального исполнения решения суда.