Медицинская сеть "Оксофрд Медикал" купила клинику семейной медицины у конкурентов
Медицинская сеть "Оксофрд Медикал" приобретает специализирующуюся на репродуктивных технологиях клинику ilaya.
Как уточнил генеральный директор медицинской компании ilaya Алексей Шершнев, речь только о клинике репродукции ilaya, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Топ-менеджер отметил, что сеть клиник семейной медицины "Илайя Фємели" (ООО "Илайа Фэмэли", Киев) продолжит работу в существующем формате.
По данным госреестра, учредителем ООО "Клиника Оксфорд Медикал" выступает гражданин Израиля Владислав Транский.
Согласно информации на сайте, в сеть "Оксфорд Меликал" входят 31 клиника в 21 городе с более чем 800 врачами, в том числе в Киеве 7 медицинских центров, хирургический и терапевтический стационар с более чем 300 врачами.
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