Медицинская сеть "Оксофрд Медикал" купила клинику семейной медицины у конкурентов

Медицинская сеть "Оксофрд Медикал" приобретает специализирующуюся на репродуктивных технологиях клинику ilaya.

Как уточнил генеральный директор медицинской компании ilaya Алексей Шершнев, речь только о клинике репродукции ilaya, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Топ-менеджер отметил, что сеть клиник семейной медицины "Илайя Фємели" (ООО "Илайа Фэмэли", Киев) продолжит работу в существующем формате.

По данным госреестра, учредителем ООО "Клиника Оксфорд Медикал" выступает гражданин Израиля Владислав Транский.

Согласно информации на сайте, в сеть "Оксфорд Меликал" входят 31 клиника в 21 городе с более чем 800 врачами, в том числе в Киеве 7 медицинских центров, хирургический и терапевтический стационар с более чем 300 врачами.