Окружение Коломойского стало владельцем купившей акции "Проминвестбанка" компании

У финкомпании "Фортифай", которая в марте стала победителем аукциона по принудительной продаже госисполнителями 99,77% акций "Проминвестбанка", изменились собственники.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

До недавнего времени в госреестре юрлиц конечным бенефициаром ООО "ФК "Фортифай "числился Сергей Фаткуллин. Сейчас же бенефициарами этой финкомпании указаны Лариса Рибенкова и ООО "ФК "Финевровектор", владельцами которого, кроме Ларисы Рибенковой, значатся также Людмила Осыкина и Дмитрий Пономарев.

Лариса Рибенкова и Людмила Осыкина - помощницы нардепа Олега Дунды (из фракции "Слуга народа"), который до избрания в парламент был директором ООО "А.В.С.", связанного с "приватовцами" (также сообщалось, что в 2001 -2007 годах Олег Дунда работал в "ПриватБанке").

Так, среди учредителей ООО "А.В.С." - ООО "КУА" Финансовый капитал "- одна из "приватовских" структур, которые получили решение Арбитражного суда Гааги (Нидерланды) от 02.05.2018 о взыскании 159 млн долл с России в качестве компенсации за недвижимое имущество, экспроприированное у" приватовцев "в Крыму после его аннексии Россией. В рамках исполнительного производства по выполнению указанного судебного решения в марте и состоялся аукцион по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка".

Олег Дунда известный в т.ч. тем, что подал более 1650 поправок к т.н. "антиколомойскому" закону, на принятии которого настаивал МВФ и который был призван предотвратить возможность возвращения Приватбанка под контроль бывших владельцев (Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова).

Людмила Осыкина в госреестре числится также одним из бенефициаров ООО "ТРК" Аверс "ОАО" Корпорация "Аверс", которое связывают с "приватовцами".

Ранее СМИ сообщали, что покупателем 99,77% акций Проминвестбанка могла стать компания, связанная с инвестфондом VR Capital.

Источники издания на рынке отмечали, что реальными покупателями "Проминвестбанка" могли стать структуры, близкие к Павлу Фуксу (ранее интересовался "Проминвестбанком") и Виталию Хомутыннику.

Как сообщалось, 4 марта пакет из 99,77% акций "Проминвестбанка" был продан в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС за 268,71 млн грн при стартовой цене 266.05 млн грн. Биржа не раскрывает покупателя.

В свою очередь собственник "Проминвестбанка" – российская госкорпорация ВЭБ.РФ – заявила, что продажа акций на бирже нарушает запрет Стокгольмского арбитража, в связи с чем ВЭБ намерен взыскивать активы Украины за рубежом, чтобы покрыть свои убытки.

Напомним, в мае 2019 года госисполнитель по требованию связанных с группой "Приват" Игоря Коломойского и партнеров структур наложил арест на 99,77% акций "Проминвестбанка". После этого были предприняты неоднократные попытки принудительно продать эти акции на аукционе в интересах структур Коломойского, но до сих пор они были безрезультатными.

За это время "Проминвестбанк" прекратил обслуживание счетов физлиц и закрыл в 2019 году все отделения в Украине, оставив лишь одно в Киеве.

После ареста акций "Проминвестбанка" российская госкорпорация "ВЭБ.РФ" подала иск в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма против Украины на сумму более 200 млн евро.