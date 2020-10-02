Кабмин создал комиссию по преобразованию госпредприятия "Оператор рынка"

Кабинет министров Украины создал комиссию по преобразованию государственного предприятия "Оператор рынка".

Об этом свидетельствует опубликованное распоряжение КМУ № 1196-р, передает БизнесЦензор.

Созданная комиссия должна сообщить о реорганизации путем преобразования государственного предприятия "Оператор рынка", разработать проект плана преобразования предприятия и подать его на утверждение Кабмину.

Также комиссия должна обеспечить оценку целостного имущественного комплекса предприятия, подготовить проект Устава акционерного общества и др.

"Оператор рынка" – предприятие, выделенное из ГП "Энергорынок", с целью обеспечения функционирования биржевых сегментов (рынок на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР) нового оптового рынка электроэнергии, запущенного с 1 июля.

В октябре 2019 года гендиректор госпредприятия "Оператор рынка" Владимир Евдокимов заявлял, что рассчитывает на завершение процесса корпоратизации предприятия до конца 2020 года.

Корпоратизация ГП "Оператор рынка" является требованием закона "О рынке электрической энергии". Согласно ему, после корпоратизации государству должно принадлежать 100% акций в уставном капитале оператора. Предприятие не подлежит приватизации или отчуждению в какой-либо другой способ.