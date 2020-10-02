Фонд госимущества уволил руководителя ОГХК Дэвиса

Фонд государственного имущества Украины издал приказ об увольнении и. о. председателя АО "Объединенная горно-химическая компания" Питера Дэвиса.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ, передает БизнесЦензор.

Cогласно сообщению, Дэвис уволен на основании "полученных фактов о нарушении трудового контракта, освещенных в обращениях народных депутатов, Службы безопасности Украины и членов правления ОГХК".

Фонд указывает, что в сентябре 2020 года Дэвисом было принято решение возобновить продажу продукции Вольногорского горно-металлургического комбината, входящего в структуру ОГХК, компаниям, которые подконтрольны старому менеджменту ОГХК, отстраненному в из-за неэффективного управления и коррупции.

При этом Дэвис приказал остановить отгрузку продукции компаниям, которые являются добросовестными участниками рынка.

"За последние две недели П. Дэвис лично согласовал более десяти контрактов и дополнений к соглашениям с подконтрольными экс-менеджментом ОГХК компаниями. Кроме того, в течение последних десяти дней он подписал ряд приказов на отгрузку продукции в пользу подобных компаний", – сказано в сообщении.

Фонд заявляет, что Дэвис фактически заблокировал деятельность правления ОГХК, похитив печать компании, прибегнув к действиям, которые привели к вымыванию финансовых ресурсов из ОГХК.

"Одним из последних распоряжений П. Дэвиса была инструкция о продаже 1 млн долларов США, которые были зарезервированы на счетах ОГХК для выплаты заработной платы, с последующим распоряжением осуществить платежи в пользу аффилированных с бывшим менеджментом ОГХК компаний", – говорится в сообщении.

Напомним, "Объединенная горно-химическая компания" находится под управлением Фонда государственного имущества и является одним из крупнейших в мире производителей титанового сырья. Предприятие входит в программу большой приватизации, реализация которой продолжится после макроэкономической стабилизации.

Кабинет министров 22 июля согласовал назначение временно исполняющим обязанности главы правления АО "Объединенная горно-химическая компания" Питера Дэвиса.

ФГИ приказом от 19 февраля назначил нового и.о. главы правления ОГХК Михаила Макарова, согласованного Кабмином, вместо Александра Гладушко. Затем глава Фонда Дмитрий Сенниченко представил Макарова и его советников – Татьяну Гогенко и Питера Дэвиса.

Однако позднее в Фонде сообщили, что 8 апреля Макарова заявил, что не может исполнять обязанности по состоянию здоровья, а и.о. председателя правления стал его первый заместитель Питер Дэвис. В итоге приказом Фонда от 25 мая Макаров был отстранен от исполнения обязанностей председателя правления АО "ОГХК".