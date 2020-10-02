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Львовский завод отремонтирует до конца года шесть локомотивов для "Укрзализныци"

Львовский завод отремонтирует до конца года шесть локомотивов для

Львовский локомотиворемонтный завод отремонтирует для АО "Укрзализныця" шесть локомотивов до конца года.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак, передает БизнесЦензор.

"Завод теперь имеет средства и заказы на ремонт локомотивов - шесть до конца года", - заявил Жмак.

Львів (849) Укрзалізниця (4805) локомотиви (110) Жмак Володимир (24)


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