Львовский завод отремонтирует до конца года шесть локомотивов для "Укрзализныци"

Львовский локомотиворемонтный завод отремонтирует для АО "Укрзализныця" шесть локомотивов до конца года.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак, передает БизнесЦензор.

"Завод теперь имеет средства и заказы на ремонт локомотивов - шесть до конца года", - заявил Жмак.