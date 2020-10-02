Львовский завод отремонтирует до конца года шесть локомотивов для "Укрзализныци"
Львовский локомотиворемонтный завод отремонтирует для АО "Укрзализныця" шесть локомотивов до конца года.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава "Укрзализныци" Владимир Жмак, передает БизнесЦензор.
"Завод теперь имеет средства и заказы на ремонт локомотивов - шесть до конца года", - заявил Жмак.
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