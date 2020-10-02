Беларусь ввела ответные санкции против ЕС
Власти Беларуси ввели ответные санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза.
Об этом сообщает МИД Беларуси, передает БизнесЦензор.
"В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список. В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать", — заявляет МИД Беларуси.
Ранее ЕС согласовал черный список из около 40 белорусских чиновников, которые, по его мнению, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в стране. Александр Лукашенко не попал в санкционный список Евросоюза.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Martin Markoni #450543
показати весь коментар02.10.2020 13:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль