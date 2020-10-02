Минэкономики анонсировало новые программы для восстановления систем орошения (обновлено)

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует в следующем году ввести новые программы в сфере орошения.

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко в ходе заседания Координационного совета по вопросам развития оросительных систем в Украине, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Вопрос орошения всегда был важным для Украины, однако, в последнее время в связи со сложными погодными условиями – засухой, эта тема особенно актуализировалась. Чтобы выровнять ситуацию и поддержать аграриев необходимо привлечь должное финансирование, особенно в оросительную инфраструктуру и технику, и ввести действенные механизмы государственной поддержки", – отметил Петрашко.

Согласно сообщению, украинские машиностроительные заводы производят оросительную технику, которая доступна к покупке по программе частичной компенсации стоимости (до 25%). Эта программа будет сохранена и в следующем году.

Кроме того, планируется ввести новые программы в сфере орошения: частичную компенсации стоимости капитальных инвестиций в объекты оросительной инфраструктуры и дренажа; льготное кредитование для строительства оросительных объектов и восстановление дренажных систем; предоставление государственных портфельных гарантий субъектам, не имеющих надлежащего обеспечения.

Соответствующие программы станут частью плана мероприятий по реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине на период до 2030 года.

Как уточнили в пресс-службе Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, на сегодня в Украине учитывается 5,5 млн га мелиорированных земель, из них 2,2 млн га орошаемых и 3,3 млн га осушаемых, но из них обслуживается менее 20%.

По предварительным расчетам министерства, после модернизации существующая гидротехническое инфраструктура может осуществлять мелиорацию на площади 1,5-1,8 млн га, а водорегулирование на площади более 1 млн га. По предварительным оценкам ,такая модернизация требует более $3 млрд инвестиций.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал включение в 2021 году в национальную программу "Большое строительство" оросительных систем в южных областях Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, в проекте госбюджета на 2021 год предусмотрены финансы на внедрение системы страхования и расширение программ орошения в Украине. Президент считает, что это можно сделать также за счет государственных гарантий.