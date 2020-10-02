"Укрзализныця" выделит 4,7 миллиарда на ремонт локомотивов в следующем году, – Жмак
В следующем году "Укрзализныця" планирует направить 4,7 млрд грн на ремонт тягового парка.
Об этом глава правления компании Владимир Жмак написал в своем телеграм-канале, передает БизнесЦензор.
"На правлении мы уже приняли решение о реалокации до конца года около 400 млн. грн. на ремонт локомотивов. Более того, наш основной приоритет на 2021 - капремонт тягового парка, для чего в бюджете будет заложено 4.7 млрд. грн", - заявил Жмак.
Он добавил, что компания уже начинает обрабатывать заказы на ремонты.
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