Замглавы "Укрэнерго" Немировский уволился из-за снижения зарплаты

Замглавы председателя правления НЭК "Укрэнерго" Андрей Немировский уволился из компании по причине снижении заработной платы.

Об этом Немировский написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Если кому интересно, то я принял решение уйти из "Укрэнерго", и вчера был мой последний рабочий день в должности заместителя председателя правления НЭК "Укрэнерго", - сообщил он.

"Мое решение оставить должность никоим образом не вызвано любой внутренней ситуацией или давлением внутри компании. Единственная причина - это снижение моей заработной платы в соответствии с требованиями апрельских изменений в ЗУ "О госбюджете 2020", - пояснил Немировский.

Он заявил, что других доходов у него не было. "Никаких других доходов за время работы в "Укрэнерго", кроме заработной платы, у меня не было, поэтому и "подушки безопасности", которая держала бы в дальнейшем, нет", - добавил он.