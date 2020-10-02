Кабмин сможет отменить ограничения на зарплаты в госкомпаниях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон с поправками в госбюджет на 2020 год (законопроект №3991), который содержит норму, позволяющую правительству отменить ограничения на зарплаты в государственных компаниях.

Закон возвращен в ВР с подписью президента 1 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Закон предоставляет Кабмину в период действия карантина право сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами, принятыми для предотвращения распространения COVID-19, кроме случаев, когда указанное может привести к ограничению конституционных прав или свобод.

Как сообщил источник в правительстве, Кабмин планирует воспользоваться этим правом.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль предложил главам набсоветов возможные варианты выхода из ситуации, которая сложилась вокруг ограничений заработных плат, и призвал их к диалогу. В частности, был предложен вариант ограничения увеличения максимальной суммы выплат на переходной период.

Как сообщалось, 29 апреля 2020 года правительство рекомендовало ограничить размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. грн в месяц. В то же время власти Украины в меморандуме МВФ по новой программе stand by обязались отменить указанную рекомендацию до 1 июля текущего года, однако этого сделано не было.

Конституционный суд Украины 28 августа 2020 года признал неконституционными отдельные положения постановления Кабмина об установлении карантинных ограничений в стране, в том числе об ограничениях зарплат топ-менеджеров госкомпаний.