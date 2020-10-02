"Укрэнерго" планирует потратить на модернизацию сетей в 2021 году 7 миллиардов

НЭК "Укрэнерго" в 2021 году планирует инвестировать в развитие сетей 7,13 млрд грн, из которых 5,43 млрд грн (76%) – в техническое переоснащение, реконструкцию электросетей и приобретение оборудования, а 1,7 млрд грн (24%) – в новое строительство.

Как сообщает пресс-служба компании, ожидается, что более 75% всех инвестиций будет профинансировано за счет кредитных средств международных финансовых институтов, а остаток – за тарифные средства и собственные средства компании, передает БизнесЦензор.

"Рост доли заемного финансирования является составляющей инвестиционной политики "Укрэнерго". Кредиты предоставляются на длительные сроки (в среднем на 20 лет) и под низкие проценты (до 3%), чего не могут предложить коммерческие банки. Такая политика позволяет уменьшить нагрузку на тариф компании и ведется "Укрэнерго" уже более 5 лет", – отмечается в сообщении.

По словам директора по инвестициям компании Олега Павленко, в 2021 году "Укрэнерго" планирует продолжить замену силового оборудования подстанций, а также на реализации проектов для обеспечения надежности питания пограничных и прифронтовых регионов на востоке Украины.

Кроме этого, в 2021 года "Укрэнерго" начнет фазу активной реализации ряда проектов, направленных на повышение надежности системы передачи в Киевском регионе, потребление которого имеет постоянную тенденцию к росту.

Как сообщалось, в апреле Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила разработанный "Укрэнерго" План развития системы передачи на 2020-2029 годы общей стоимостью 68,72 млрд грн.