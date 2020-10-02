После введения карантина ломбарды сократили выдачу кредитов на 25%, – НБУ

Сумма выданных ломбардами кредитов под залог по итогам апреля-июня 2020 года сократилась на 24,9% по сравнению с первым кварталом – до 3,07 млрд грн, а их количество – на 23%, до 2 млн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно статистике Нацбанка, сумма погашенных финкредитов за соответствующий период составила 3,05 млрд грн, в том числе погашенных за счет имущества, предоставленного в залог, – 600,1 млн грн, что соответственно на 25,5% и на 11,9% меньше, чем по итогам первого квартала 2020 года.

Количество договоров, погашенных за счет имущества, предоставленного в залог, за отчетный период составило 283,2 тыс. – на 28,7% меньше, чем кварталом ранее.

Стоимость имущества, принятого в залог, за второй квартал 2020 года к первому сократилась на 26,4% – до 3,43 млрд грн, а сумма насчитанных процентов – на 16,2%, до 678,1 млн грн.

Нацбанк указал, что общая сумма полученных ломбардами доходов за второй квартал составила 800,8 млн грн, что на 14,1% меньше, чем за первый квартал, тогда как общая сумма их расходов сократилась на 15,4% – до 759,9 млн грн.

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Согласно данным НБУ, во втором квартале количество ломбардов уменьшилось с 319 до 306, их активы сократились на 9,4% – до 3,94 млрд грн, собственный капитал – на 5,1%, до 1,56 млрд грн.

Нацбанк отметил, что статистика по ломбардам на конец второго квартала 2020 года основывается на отчетности, предоставленной в центробанк, а на конец первого квартала – на данных Нацкомфинуслуг.

Напомним, Национальный банк стал регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй вместо Нацкомфинуслуг с 1 июля 2020 года.