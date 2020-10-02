Власти Львова объявили тендер на покупку электробусов на 330 миллионов
Львовское коммунальное предприятие "Львовэлектротранс" объявило тендер на закупку 50 электробусов ожидаемой стоимостью 330 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.
Конечный срок подачи тендерных предложений – 2 ноября, аукцион назначен на 8 декабря.
Согласно тендерной документации, для Львова планируется закупить новые городские электробусы длиной до 10,5 метра вмещающих не менее 80 пассажиров, в том числе 25 – на местах для сидения.
Максимальная скорость электробуса с технически допустимой максимальной массой на горизонтальном участке дороги должна составлять не менее 70 км/ч, а пробег при одном цикле заряда батареи в конце гарантийного срока – не менее 250 км.
Срок эксплуатации новых электробусов должен составить не менее 12 лет, а пробег – 1 млн километров.
Период поставки техники – до конца 2023 года, договором будет предусмотрен аванс в размере 30% суммы заказа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а те,що Львів Вже 2021 року має віддати ЗА ВІДСОТКАМИ
1 мільярд 200 мільйонів
в бюджеті міста заплановані видатки перевищують доходи на 2 мільярди гривень: «Міська влада, не гребуючи нічим, все глибше і глибше залазить у гаманці львів'ян». Депутат також повідомив, що заборгованість міста складає близько 6 мільярдів 770 мільйонів. «Кошти в борг бере Львівська міська влада, а віддавати буде кожен львів'янин», - зазначив Синютка. Він зауважив, що з 2015 року борг міста зріс увосьмеро.