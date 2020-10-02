БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
651 1

Власти Львова объявили тендер на покупку электробусов на 330 миллионов

Власти Львова объявили тендер на покупку электробусов на 330 миллионов

Львовское коммунальное предприятие "Львовэлектротранс" объявило тендер на закупку 50 электробусов ожидаемой стоимостью 330 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 2 ноября, аукцион назначен на 8 декабря.

Согласно тендерной документации, для Львова планируется закупить новые городские электробусы длиной до 10,5 метра вмещающих не менее 80 пассажиров, в том числе 25 – на местах для сидения.

Максимальная скорость электробуса с технически допустимой максимальной массой на горизонтальном участке дороги должна составлять не менее 70 км/ч, а пробег при одном цикле заряда батареи в конце гарантийного срока – не менее 250 км.

Срок эксплуатации новых электробусов должен составить не менее 12 лет, а пробег – 1 млн километров.

Период поставки техники – до конца 2023 года, договором будет предусмотрен аванс в размере 30% суммы заказа.

Автор: 

Львів (849) закупівлі (2652) автобус (253)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Андрій Садовий "Доля" в передчутті краху своїх "електоральних надій" намагається отримати максимальний відкат(долю) від виробника...

а те,що Львів Вже 2021 року має віддати ЗА ВІДСОТКАМИ
1 мільярд 200 мільйонів

в бюджеті міста заплановані видатки перевищують доходи на 2 мільярди гривень: «Міська влада, не гребуючи нічим, все глибше і глибше залазить у гаманці львів'ян». Депутат також повідомив, що заборгованість міста складає близько 6 мільярдів 770 мільйонів. «Кошти в борг бере Львівська міська влада, а віддавати буде кожен львів'янин», - зазначив Синютка. Він зауважив, що з 2015 року борг міста зріс увосьмеро.
Власти Львова объявили тендер на покупку электробусов на 330 миллионов - Цензор.НЕТ 5504

показати весь коментар
02.10.2020 22:17 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 