Власти Львова объявили тендер на покупку электробусов на 330 миллионов

Львовское коммунальное предприятие "Львовэлектротранс" объявило тендер на закупку 50 электробусов ожидаемой стоимостью 330 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 2 ноября, аукцион назначен на 8 декабря.

Согласно тендерной документации, для Львова планируется закупить новые городские электробусы длиной до 10,5 метра вмещающих не менее 80 пассажиров, в том числе 25 – на местах для сидения.

Максимальная скорость электробуса с технически допустимой максимальной массой на горизонтальном участке дороги должна составлять не менее 70 км/ч, а пробег при одном цикле заряда батареи в конце гарантийного срока – не менее 250 км.

Срок эксплуатации новых электробусов должен составить не менее 12 лет, а пробег – 1 млн километров.

Период поставки техники – до конца 2023 года, договором будет предусмотрен аванс в размере 30% суммы заказа.