МАУ начнет летать из Киева в Нью-Йорк весной 2021 года

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" пересмотрела перспективы выполнения рейсов Киев - Нью-Йорк - Киев. Так, начало регулярных трансконтинентальных перелетов перенесено на финал низкого зимнего сезона 2020-2021.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передает БизнесЦензор.

Данное решение обусловлено объективными обстоятельствами. Планирование выполнения дальнемагистральных рейсов выполняется заранее. Во внимание принимаются все актуальные изменения на рынке с прогнозом их влияния на будущее.

"За последнее время появился ряд негативных факторов: просмотр восстановления ВВП Украины в 2020 и 2021 году в связи с негативным влиянием пандемии на экономику страны; ухудшение эпидемиологической ситуации в восточноевропейских странах, Израиле; существенное ухудшение политической ситуации на Кавказе, что привело к отмене рейсов в Ереван, Баку, Тбилиси - рейсов, которые должны обеспечить транзитный поток через Киев в США. Совокупность этих факторов, обусловливающих снижение как прямого трафика из Украины в Нью-Йорк, так и транзита в США, и стала причиной пересмотра целесообразности восстановления прямого рейса Киев - Нью-Йорк в 2020 году", - сказано в сообщении.