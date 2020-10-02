Наказанный за манипуляции с ОВГЗ банк отменил штраф через суд

Апелляционный суд отменил решение Национального банка Украины (НБУ) о наложении штрафа на банк "Альянс" в размере 2,6 млн грн за рискованную деятельность в сфере финмониторинга, связанную с манипуляциями с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Национальный банк планирует обжаловать решения судов нижестоящих инстанций по этому делу в кассационном порядке, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

При этом Нацбанк приводит основания для наложения штрафа на банк "Альянс" в размере 2,6 млн грн в августе 2019 года.

Так, регулятор выявил факты осуществления банком в качестве брокера (от имени, за счет и по заказам клиентов-физических лиц) в период с августа 2017 года по 26 июня 2018 года регулярных/циклических операций по купле-продаже одних и тех же ОВГЗ на общую сумму более 2,5 млрд грн.

"Результатом операций было постоянное получение физическими лицами (одна сторона сделки) искусственной инвестиционной прибыли, а юридическими лицами (вторая сторона) – инвестиционного убытка. В частности, 16 физических лиц - клиентов банка, среди которых национальный публичный деятель и близкий к нему лицо получили искусственную прибыль от отчуждения ценных бумаг на 57,7 млн грн, из которых 56,4 млн грн было получено наличными в кассе банка", – сказано в сообщении.

Подробнее о схеме читайте в материале БизнесЦензор: Як політики відмивають гроші на державних облігаціях

Нацбанк отмечает, что характер и последствия указанных финансовых операций дают основания полагать, что их целью может быть легализация криминальных доходов и конвертация безналичных средств в наличные.

Так, при заключении сделок с ценными бумагами банк выступал брокером и действовал от имени, за счет и по заказами клиентов. В то же время искусственная прибыль от продажи ОВГЗ клиентами получалась практически без оплаты покупки этих ОВГЗ (средства для проведения расчетов по покупке ОВГЗ клиентами не перечислялись, а удерживались с расчета по дальнейшей продаже этих ОВГЗ.

Кроме того, в ходе цикличных операций клиенты приобретали ОВГЗ у юридических лиц по цене ниже их справедливой стоимости, а продавали – по цене близкой или выше их справедливой стоимости. Следовательно, юридические лица в результате таких действий получали постоянный убыток в то время, как клиенты в результате последующей продажи ОВГЗ получали постоянную искусственную прибыль.

По данным НБУ, среди участвовавших в этой схеме клиентов банка – народный депутат 7-го созыва; близкое лицо национального публичного деятеля; помощник-консультант народного депутата Украины 8-го созыва; лицо, имеющее в собственности недвижимость, частью которой по информации из публичных источников, безвозмездно пользуется публичный деятель, а также отдельные работники самого банка "Альянс".