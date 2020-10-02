Мининфраструктуры объявило о запуске проекта по оцифровке местных дорог

Министерство инфраструктуры инициирует проект по оцифровке сети местных дорог для обеспечения сбора геокоординат дорог, а также создание отдельной базы данных и сервиса для паспортизации местной сети, которые будут доступны всем областным государственным администрациям.

Об этом говорится в сообщении Мининфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, уже в этом году планируется начать первую фазу проекту DigitalRoad по созданию электронной паспортов дорог местного значения и построения канализации для волоконно-оптической связи. Кроме этого, совместно с TAPAS ведомство работает над проектом "Прозрачная инфраструктура".

"В партнерстве с CoST мы начинаем постоянный диалог с представителями региональных дорожных подразделений по созданию качественной дорожной сети местных автодорог. "Укравтодор" уже задал темп по восстановлению дорог государственного значения. И мы будем заимствовать этот опыт для ремонта и строительства качественных местных дорог, преодолевая все возможные сложности, которые возникают. Сейчас внедряется проект "Прозрачная инфраструктура", которым уже скоро смогут пользоваться как и все желающие, так и областные государственные администрации для планирования своей деятельности по восстановлению сети местных дорог. Это позволит осуществлять действенный мониторинг на местах, а также формировать автоматические отчетности и визуализации на картах объектов ремонтов дорог", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Так, Министерство активно работает над повышением контроля за строительством - созданием системы управления инфраструктурными строительными проектами с предоставлением онлайн-информации на портале "Прозрачное строительство".

Первая часть проекта будет реализована в четвертом квартале 2020 года, вторая - в 2021 году и содержать дополнительные инструменты контроля, отражение в режиме реального времени с возможностью отслеживания руководством государства.

По словам Криклия, ожидаемый срок завершения всех работ по созданию системы - февраль 2021 года. Вместе с тем, вторая фаза проекта DigitalRoad по оцифровке дорог местного значения запланирована на четвертый квартал 2021 года.