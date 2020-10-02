Новая экспертиза по делу "Роттердам+" подтвердила почти 40 миллиардов убытков, – Шабунин

Глава правления и соучредитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил, что в закрытом САП деле "Роттердам+" новой экспертизой подтвержден факт убытков почти на 40 млрд грн.

Об этом Шабунин сообщил в Telegram, передает БизнесЦензор.

"В слитом прокурором САП делу "Роттередам+" новая экспертиза подтвердила почти 40 млрд грн убытков. Об этом стало известно во время рассмотрения в Апелляционной палате ВАКС нашей с Виктором Чумаком жалобы на закрытие прокурором Пономаренко дела "Роттердам+". Шах и мат", - написал Шабунин.

По его словам, детективы назначили экспертизу незадолго до закрытия дела. Прокурор Пономаренко специально закрыл дело, чтобы НАБУ не успели получить результаты, отметил Шабунин.

"Более того, прокурор Пономаренко в суде возражал против приобщения экспертизы к рассмотрению апелляционной жалобы. Даст Бог, мы добьемся справедливости в краже олигархом (и окружением президента) 40 млрд грн из наших карманов", - резюмировал Шабунин.

Как сообщалось, 27 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура решила закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+", в качестве подозреваемых в котором проходили ряд менеджеров ДТЭК Рината Ахметова и бывших чиновников НКРЭКУ.

В свою очередь в НАБУ заявляли, что решение о закрытии дела "Роттердам+" противоречит принципам верховенства права, подчеркивая, что расследование находилось на завершающей стадии.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд грн.

В то же время Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрений в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк.В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам+" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.