Нацбанк разрешил открывать банковские счета по паспорту в смартфоне

Национальный банк Украины упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении "Дия".

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Отныне гражданам при дистанционном открытии счета в банке не нужно физически предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если они имеют цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дия".

Воспользоваться этим методом смогут все украинцы, которые имеют биометрические документы - ID-карту и загранпаспорт. Для этого им нужно установить приложение "Дия" на свой смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью Системы BankID НБУ.

Цифровой паспорт - это цифровой аналог бумажных документов в мобильном приложении "Дия". В электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карту и биометрический загранпаспорт гражданина Украины. Цифровой паспорт надежнее, чем обычный бумажный, но не менее надежный, чем его пластиковый аналог. Он дает возможность получать надежные данные о пользователе из официальных государственных реестров.

Использовать этот метод банк сможет после подключения к системам Министерства цифровой трансформации. В целом процесс идентификации и верификации клиента будет выглядеть так:

банк предложит потенциальному клиенту идентифицироваться в "Операции" через Систему BankID НБУ;

после удачной идентификации у клиента будут отображаются цифровые документы, согласно данным, содержащимся в государственных реестрах;

через защищенные каналы банк получит данные клиента и дополнительно осуществит его фотофиксацию методом распознавания реальности лица;

после этого клиент сможет пользоваться услугами банка.

Кроме того, аналогично клиент сможет поделиться копией цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта и в отделении банка. Это уменьшит время обслуживания клиента, ведь не нужно будет делать копии паспорта, как это происходит сейчас.

Отмечается, что на сегодняшний день это единственная возможность для финансовых учреждений дистанционно проверить идентификационные данные граждан, содержащиеся в государственных реестрах.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует запустить этот механизм после проведения тестирования функционала. В то же время банкам понадобится время для подключения к системам Министерства цифровой трансформации и настройка операционных процессов.

По информации Министерства цифровой трансформации в настоящее время в Украине в реестрах около 3,5 млн ID-карт, которые украинцы получали с 2016 года, и около 17 млн биометрических загранпаспортов.