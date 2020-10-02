В Украине 27 неработающих тюрем продадут через ProZorro

В Украине насчитывается 27 законсервированных тюрем, которые не используются последние два года, поэтому их выставят на продажу.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

В частности, по словам Высоцкой, определен список тюрем, в которых уже более двух лет не удерживаются осужденные, а персонал сведен к минимуму - охране и администрации.

"Да, у нас есть законсервированные учреждения. Их 27, есть абсолютно четкий перечень. Они не используются нашей системой последние два года. Мы с них начали. Первый ближайший объект был возле Киева - в городе Ирпень. Второй - мы определили, что это будет, наверное, интересный для инвесторов объект, - учреждение во Львове. И один - в Одессе", - сообщила Высоцкая, не уточнив детали.

На вопрос о том, пойдут с молотка в рамках приватизации объекты инфраструктуры пенитенциарной системы, заместитель министра ответила, что по этому вопросу министерство сотрудничает с Фондом госимущества, а продажа будет проходить через ProZorro.

"Мы сотрудничаем с Фондом госимущества по этой процедуре. Мы собираем полный пакет документов и передаем в фонд. Он объявляет прозрачные торги через ProZorro, и таким образом будет определен покупатель, по лучшей цене, конечно. Часть средств пойдет нам, как держателю баланса этой системы. - балансовая стоимость имущества. Избыток пойдет в госбюджет. И это будет первый раз, когда сама система такого рода наполняет госбюджет", - отметила Высоцкая.

Как сообщалось, первый подобный объект, который Минюст выставил на продажу, - Ирпенский исправительный центр (№ 132), расположенный в центре поселка Коцюбинское в 14 км от Киева. Последних осужденных оттуда перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.