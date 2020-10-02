Украина уже собрала 40 миллионов тонн зерновых

Украинские сельхозпроизводители по состоянию на 1 октября продолжают уборку основных культур, намолотив 51,8 млн тонн с площади 16,8 млн га, в частности, зерновых и зернобобовых культур собрано 39,9 млн тонн с площади 10,8 млн га (70% к прогнозу).

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, передает БизнесЦензор.

Так, такие культуры как пшеница, ячмень, горох и рапс собраны полностью, других культур намолочено: проса - 196,4 тыс. тонн с площади 107,4 тыс. га (71%); гречихи - 83,7 тыс. тонн с площади 63,6 тыс. га (81%); подсолнечника - 8,09 млн тонн с площади 4,24 млн га (66%); сои - 1,24 млн тонн с площади 617 тыс. га (46%); кукурузы - 4,47 млн тонн с площади 996 тыс. га (18%).

Кроме того, сахарной свеклы убрано 656,4 тыс. тонн на площади 14,4 тыс. га (7%).

Ранее сообщалось, что Минэкономики Украины прогнозирует урожай зерновых в 2020 году на уровне 68 млн тонн.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн - кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн - пшеница (2018: 24,6 млн тонн).

Урожай подсолнечника в 2019 году составил 15,25 млн тонн против 14,17 млн тонн в 2018 году.