У Дубинского обнаружили бизнес в ЕС

Народный депутат президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский, который распространяет антизападную пропаганду в Украине, одновременно располалагает активами в государстве, являющемся членом ЕС, - в Словакии.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, часть этих активов Дубинский не декларирует.

В своей ежегодной декларации об активах Дубинский задекларировал банковский счет в Tatra Banka, который расположен в Братиславе, где у него есть 4278 евро.

До того же народный депутат от "Слуги народа" задекларировал неизвестные покупки в Словакии, которые были осуществлены 1 марта 2019 года и 31 мая 2019 года на сумму 153 312 грн (примерно $6 тыс.) и 628 318 грн ($24,3 тыс.) соответствено.

Согласно информации бизнес-реестра Словакии, с 30 марта 2019 года до 14 февраля 2020 года Александр Дубинский был единственным акционером словацкой компании DubPro Sro с уставным капиталом 5 тыс. евро.

С 18 февраля 2020 года Леся Цыбко, жена Александра Дубинского, стала акционером компании. 19 сентября 2020 года название компании было изменено на Tsyb Pro S.r.o. Однако Дубинский в своей ежегодной декларации об активах за 2019 года не заявил о своих правах собственности на словацкую компанию, тем самым нарушая закон Украины "О предотвращении коррупции".

Примечательно, что в июле 2020 года Соломенский районный суд. Киева по заявлению Цыбко постановил, что она владеет 100% корпоративных прав в ООО "DubPro" с сентября 2019 года. Вероятно, это было сделано для того, чтобы Дубинский избежал привлечения к административной ответственности за недекларирование.

К тому же 18 сентября 2020 года Цыбко зарегистрировала еще одну компанию в Словакии под названием DT Consulting S.r.o. Уставный капитал компании составляет 5 тыс. евро, а экономическая деятельность - рекламные и маркетинговые исследования, административные услуги, розничная и брокерская деятельность.