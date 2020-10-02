НКРЭКУ расформировала департамент стратегического развития и планирования

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, расформировала департамент стратегического развития и планирования.

Об этом сообщил директор департамента Валерий Цаплин, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Цаплин также заявил о своем уходе из комиссии в связи с этим.

"Департамент стратегического развития и планирования НКРЭКУ ликвидирован и расчленен на несколько частей. Я и еще три руководителя департамента высказали несогласие с таким решением единственным доступным нам путем – мы покидаем комиссию", – сообщил Цаплин.

Согласно обновленной структуре НКРЭКУ на сайте ведомства, в нее входит управление стратегического развития и международной координации.