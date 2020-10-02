SkyUp отменила рейсы из Киева в Ереван из-за использования системы ПВО

Авиакомпания SkyUp объявила об отмене рейсов Киев-Ереван из-за использования системы ПВО вблизи армянской столицы.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

"В таких условиях авиаперевозчик не может ставить под угрозу жизни пассажиров. SkyUp продолжал выполнять рейсы Киев-Ереван, пока это оставалось безопасным", - заявили в авиакомпании.

На данный момент отменены ближайшие вылеты в Армению, запланированные на 2 и 5 октября. Решение о выполнении других рейсов SkyUp намерен принять в зависимости от развития ситуации.

Пассажирам авиакомпания предложила вернуть средства на баланс в личном кабинете, бесплатно перенести вылет на другие рейсы в Армению с 9 октября или переоформить билет на специальный рейс Киев-Тбилиси-Киев 5 октября с организацией трансферного зеленого коридора между Тбилиси и Ереваном наземным транспортом.

Ранее об отмене рейсов Киев-Ереван объявила МАУ. Вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном возник из-за споров о контроле Нагорного Карабаха.