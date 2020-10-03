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Великобритания ввела санкции против строителей Крымского моста

Великобритания ввела санкции против строителей Крымского моста

Великобритания вслед за Европейским Союзом ввела санкции в отношении лиц и структур, связанных со строительством Крымского моста над Керченским проливом. Это следует из санкционного списка казначейства (министерства финансов) Великобритании.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Под действие ограничительных мер попали: Александр Ганов, генеральный директор железнодорожной компании "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющей междугородние перевозки в оккупированный Крыму. Британские власти подчеркивают, что Ганов "поддерживает присоединение незаконно аннексированного Крымского полуострова к России".

В перечень внесен и Леонид Рыженькин, замдиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж". Последнего президент РФ Владимир Путин в марте наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В Минфине Великобритании напомнили, что Рыженькин с 2015 года "руководил строительством моста через Керченский пролив (включая его железнодорожную часть)".

Кроме того, в список включены: компания "Ленпромтранспроект", участвовавшая в проектировании объекта, акционерное общество "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск", Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога", являющееся оператором моста, и Крымская первая страховая компания.

Ранее аналогичное расширение своего санкционного списка в отношении лиц и организаций, подрывающих целостность и суверенитет Украины, предпринял Евросоюз.

Крим (1066) санкції (4488) Керченський міст (118)


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Ну, это все понятно. А на пуйла когда санкции введут?? Это же пуйло лично источник всех проблем.
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03.10.2020 12:53 Відповісти
Ввели санкции , когда мост уже эксплуатируется ..Смешно...
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03.10.2020 12:57 Відповісти

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